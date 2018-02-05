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ABD’li sigorta devi Türkiye’den çekiliyor

Dünyanın sayılı sigorta devleri arasında yer alan Amerikalı Liberty Sigorta, Türk pazarından çekiliyor.

ABD’li sigorta devi Türkiye’den çekiliyor
Dünya genelinde 30 ülkede operasyonları bulunan, Boston merkezli Liberty Mutual Insurance, 2006 yılında Şeker Sigorta’yı satın alarak Türk sigorta pazarına giriş yaptı ve 2007 yılında adını Liberty Sigorta olarak değiştirdi. Türkiye’de 10 yıldır faaliyet gösteren Libert, 2016 yılında 10,5 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin, geçmiş yıllar zararı ise 50.7 milyon TL olarak açıklandı. Liberty Sigorta, 2017’nin 9 aylık döneminde ise 3.8 milyon TL zarar açıkladı.


50.7 MİLYON TL ZARAR


2017’nin sonlarında ise Liberty Sigorta bir açıklama yaparak, genel müdür değişikliğine gidildiğini duyurdu. Şirketin, 2014 yılından beri Genel Müdürlüğünü yürüten Defne Türkeş, görevinden ayrılarak; yerini şirkette Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Nihal Asker’e devretti. Değişim, kamuoyuna, “Türkiye’deki hedeflerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İş ortaklarımızla her zaman olduğumuzdan daha da sıkı bir iş birliği göstererek sektörün en istikrarlı şirketleri arasındaki yerimizi koruyacağız” açıklaması ile duyuruldu.

Görev değişiminden bir ay sonra ise, geçtiğimiz hafta, Libert Sigorta satıldı ve Liberty Mutual Insurance, Türk pazarından çekildi. Avrupa’nın en büyük sigorta gruplarından biri olan Hannover merkezli Talanx, Liberty Sigorta’nın hisselerinin yüzde 99,4’ünü satın almak üzere anlaşma imzaladı. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli onayların alınması sonrası satın alma süreci tamamlanacak.


TALANX SATIN ALDI


Talanx Grubu’nun Türkiye’deki yatırımı HDI Sigorta, 2006 yılından bu yana Türkiye’de hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteriyor. Talanx International Yönetim Kurulu Başkanı ve Talanx AG Yönetim Kurulu Üyesi Torsten Leue, bu satın alma işlemi ile hedef pazarları arasında yer alan Türkiye’de, en büyük 5 oyuncudan biri olmak istediklerini söyledi. Satın alma ilgili yapılan açıklamada, 100 yılı aşan bir geleneğe sahip olan HDI markası altında Talanx’ın, hem Almanya’da hem de Almanya dışında endüstriyel ve bireysel sigortacılık alanlarında faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.


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