15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle yarın kapalı olacağı duyuruldu

04 Mart 2018, Pazar 23:31
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, pazartesi günü güvenlik tehdidi nedeniyle açılmayacak. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.

ABD VATANDAŞLARINA UYARI


Uyarılar arasında, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı.

"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" uyarıları da ABD vatandaşlarının bilgisine sunuldu. Ayrıca bugün için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Kars’ta hava ulaşımına rüzgar engeli

Kars’ta hava ulaşımına rüzgar engeli

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Ağrı Dağı’nda 2 PKK’lı öldürüldü

Ağrı Dağı’nda 2 PKK’lı öldürüldü
Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması: 7 noktada kontrol sağlandı

Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması: 7 noktada kontrol sağlandı
Türk bayrağını Raco’ya mehter marşı eşliğinde diktiler

Türk bayrağını Raco’ya mehter marşı eşliğinde diktiler
Başbakan Yıldırım: Destekçilerinize günü geldiğinde hesap soracağız

Başbakan Yıldırım: Destekçilerinize günü geldiğinde hesap soracağız
Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Yunanistan'dan son dakika 'takas' açıklaması

Yunanistan'dan son dakika 'takas' açıklaması
69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi DEAŞ üyesi çıktı

69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi DEAŞ üyesi çıktı