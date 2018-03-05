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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sözcüsünden yeni açıklama

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği sözcüsü David Gainer güvenlik uyarısı ile ilgili açıklama yaptı

06 Mart 2018, Salı 01:09
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sözcüsünden yeni açıklama

SÖZCÜDEN YENİ AÇIKLAMA


Sözcü David Gainer, 'Büyükelçilik bugün (6 Mart salı) açık olacak ama vize ve ABD vatandaşlarına yönelik hizmetler verilmeyecek' açıklamasında bulundu.

Sözcü açıklamasının devamında 'Türk polisi ve Türk güvenlik güçlerinin tesislerimizi daha güvenli yapma konusunda devam eden güçlü desteklerinden memnuniyet duyuyoruz' dedi.


SİTEDEN ÇAĞRI YAPILMIŞTI

 

Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapılmıiştı. Uyarılar arasında, "Popüler turistik alanları, alışveriş bölgeleri ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer almıştı. 

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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA 

 

Ankara Valilği sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, "İstihbarat birimlerimize ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

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Öte Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanmıştı.


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