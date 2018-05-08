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ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerek bugünkü kayıplarının bir kısmını geri kazandı

08 Mayıs 2018, Salı 23:34
ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti
Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 76,17 dolardan kapamasının ardından bugün 73,14 dolara kadar düşmesine karşın kararın ardından yeniden yükselişe geçti ve TSİ 22.55'te 75,71 dolardan işlem gördü.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatının da dünü 70,73 dolardan kapanması ve bugün 67,64 dolara kadar düşmesine rağmen, kararın ardından artış göstererek aynı saatte 69,72 dolara ulaştı.

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ


Uzmanlar, sabah saatlerinde Trump'ın anlaşmadan çekilmeyeceği yönündeki haberlerin petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğunu belirterek, öğleden sonra Trump'ın ülkesini anlaşmadan çekeceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini bildirdi.

ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarını 90 ila 180 gün içinde tam olarak yeniden yürürlüğe koyması durumunda İran'ın petrol ihracatının olumsuz etkileneceğine işaret eden uzmanlar, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağını vurguladı.

AA

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