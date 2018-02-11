ABD’nin kara listeye aldığı Türk aranıyor

VARLIKLARINA EL KONDU

Nazlı Erdol

’de terör örgütübağlantılı olarak arananile ilgili’nin istihbarat paylaşımında bulunmadığı öğrenildi.Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; iki kişiyle birlikte ABD’nin kara listesine alınan’nın sahip olduğuin kurulduğu 2015’ten bu yana’a insansız hava aracı elektronik aksamları sağladığı belirtildi.“DEAŞ’ın paravan şirketi” diye tanımlanan Profesyoneller Elektronik’in 2016’nın ilk yarısında terör örgütüne 500 bin dolarlık İHA ekipmanı tedarik ettiği açıklamada yer aldı.Sakarya’nın,Keçiören İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Asya Sokak’ta bir apartmanın altında faaliyet gösteren işyerini yaklaşık 7 ay önce ani bir kararla kapatarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. Sakarya’nın boşalttığı işyeri ise o tarihten bu yana kepenkleri kapalı olarak kiralık ilanı asılmış şekilde duruyor. Sakarya’nın, Türk makamlarınca DEAŞ ile bağlantılı olarak arandığı, Suriye’ye geçen örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü belirlendi.