ABD’nin kara listeye aldığı Türk aranıyor

ABD’nin “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler” listesine alarak bu ülkedeki tüm mal varlıklarına el koyduğu Türk vatandaşı Yunus Emre Sakarya’nın, 7 ay önce işyerini kapattıp ortadan kaybolduğu belirlendi

ABD’nin kara listeye aldığı Türk aranıyor
Türkiye’de terör örgütü DEAŞ bağlantılı olarak aranan Yunus Emre Sakarya ile ilgili ABD’nin istihbarat paylaşımında bulunmadığı öğrenildi.

VARLIKLARINA EL KONDU


Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; iki kişiyle birlikte ABD’nin kara listesine alınan Sakarya’nın sahip olduğu Profesyoneller Elektronik’in kurulduğu 2015’ten bu yana DEAŞ’a insansız hava aracı elektronik aksamları sağladığı belirtildi.

“DEAŞ’ın paravan şirketi” diye tanımlanan Profesyoneller Elektronik’in 2016’nın ilk yarısında terör örgütüne 500 bin dolarlık İHA ekipmanı tedarik ettiği açıklamada yer aldı.

Sakarya’nın, Ankara Keçiören İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Asya Sokak’ta bir apartmanın altında faaliyet gösteren işyerini yaklaşık 7 ay önce ani bir kararla kapatarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. Sakarya’nın boşalttığı işyeri ise o tarihten bu yana kepenkleri kapalı olarak kiralık ilanı asılmış şekilde duruyor. Sakarya’nın, Türk makamlarınca DEAŞ ile bağlantılı olarak arandığı, Suriye’ye geçen örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

 


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