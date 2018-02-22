ABD'nin Karadağ Büyükelçiliği'nde patlama yaşandı

Can Hakman

Atılan patlayıcının büyük ihtimalle bir el bombası olduğu bildirilirken, olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilmedi.ise bir güvenlik alarmı verirken, vatandaşlarına büyükelçilik binasından uzak durmalarını tavsiye etti.Patlamanın gece yarısı meydana geldiği bildirildi.Polisin olayı ve arkasında kimlerin olabileceğini araştırdığı açıklandı.630 bin nüfuslu Karadağ, 2006'da yapılan referandumun ardından bağımsız olmuştu.Oylamayla, eski'dan arda kalan ülkelerle kurulan, kuruluşundan sadece üç yıl sonra dağılmıştı.