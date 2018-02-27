ABD'nin Kuzey Kore politikasından sorumlu diplomatından istifa kararı

Nazlı Erdol

'nin CNN televizyon kanalına konuşan 63 yaşındaki diplomat, istifasını'a sunduğunu duyurdu.Tillerson'ın "üzülerek" istifa mektubunu kabul ettiğini belirten Yun, "Kararı tamamen kendim verdim." dedi., 2016 yılının ekim ayında eski Başkan Barack Obama tarafından bu göreve atanmıştı.Ayrıca Yun, geçen sene haziran ayında,'de yaklaşık 15 ay tutuklu kalan Amerikalı öğrenci'in serbest bırakılmasında önemli rol oynamıştı.