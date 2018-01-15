15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

ABD'nin peşine düştüğü çocuk pornocusu, İstanbul'da okuyan doktor adayı çıktı

ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’sini tespit ederek Türk güvenlik güçlerine bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı. Suçüstü yakalanmasına rağmen suçlamaları reddeden doktor adayı, tutuklandı

ABD'nin peşine düştüğü çocuk pornocusu, İstanbul'da okuyan doktor adayı çıktı
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, NCMEC İstanbul’daki bir bilgisayar IP’sini takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, bilgisayarı kullanan kişinin binlerce çocuk istismar görüntüsünü indirip, depoladığı ve bunları yaydığı belirlendi. NCMEC, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çocuk pornocusuyla ilgili teknik veri çalışmalarını gönderdi. Şüphelinin yakalanmamak için ‘robot IP’ ile internete bağlandığı belirlendi. Siber polisi şüphelinin adresini bulmayı başardı ve yapılan operasyonla 24 yaşındaki M.M.’yi istismar görüntülerini bilgisayarına indirirken suçüstü yakaladı.
 

ŞİFRE KIRILINCA TUTUKLANDI


Gözaltına alınan M.M. suçlamaları reddetti. Kullandığı bilgisayar ve sabit disklerin ise şifreli olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uzun çalışmanın ardından şifrelerini çözmeyi başardıkları bilgisayar ve sabit diskten binlerce çocuk istismar görüntüleri ele geçirildi. Savcılık talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan M.M., 'çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 6. sınıf öğrencisi M.M.’nin Ermenistan uyruklu olduğu ve misafir öğrenci olarak Türkiye’de eğitim gördüğü öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu motosiklet tutkunu çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu motosiklet tutkunu çıktı
Önce taksiden sonra köprüden atladı

Önce taksiden sonra köprüden atladı
PYD/PKK Afrin'de sivillere saldırdı

PYD/PKK Afrin'de sivillere saldırdı
Amerika terör ordusu kuruyor! Suriye'de yeni raund başlıyor!

Amerika terör ordusu kuruyor! Suriye'de yeni raund başlıyor!
Zamlı ödemeler SSK’lılarla başlıyor

Zamlı ödemeler SSK’lılarla başlıyor
Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotunun ifadesi ortaya çıktı

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotunun ifadesi ortaya çıktı
Ahmet Hakan yazdı: Git kendini Saray’da yak

Ahmet Hakan yazdı: Git kendini Saray’da yak
Amerika, Türkiye sınırında ateşle oynuyor!

Amerika, Türkiye sınırında ateşle oynuyor!
Selçuk Üniversitesi'nde plaket yerine tüfek hediye edildi

Selçuk Üniversitesi'nde plaket yerine tüfek hediye edildi
Uzmanlardan önemli uyarı: H1N1 virüsü kılık değiştirdi

Uzmanlardan önemli uyarı: H1N1 virüsü kılık değiştirdi