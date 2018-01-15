ABD'nin peşine düştüğü çocuk pornocusu, İstanbul'da okuyan doktor adayı çıktı

ŞİFRE KIRILINCA TUTUKLANDI

Nazlı Erdol

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre,İstanbul’daki bir bilgisayar IP’sini takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, bilgisayarı kullanan kişinin binlerce çocuk istismar görüntüsünü indirip, depoladığı ve bunları yaydığı belirlendi. NCMEC,’ne çocuk pornocusuyla ilgili teknik veri çalışmalarını gönderdi. Şüphelinin yakalanmamak için ‘robot IP’ ile internete bağlandığı belirlendi. Siber polisi şüphelinin adresini bulmayı başardı ve yapılan operasyonla 24 yaşındaki M.M.’yi istismar görüntülerini bilgisayarına indirirken suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan M.M. suçlamaları reddetti. Kullandığı bilgisayar ve sabit disklerin ise şifreli olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.ekiplerinin yaptıkları uzun çalışmanın ardından şifrelerini çözmeyi başardıkları bilgisayar ve sabit diskten binlerce çocuk istismar görüntüleri ele geçirildi. Savcılık talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan M.M., 'çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı' suçlamasıyla tutuklandı.’nde 6. sınıf öğrencisi M.M.’ninuyruklu olduğu ve misafir öğrenci olarak Türkiye’de eğitim gördüğü öğrenildi.