ABD’nin Rusya Büyükelçisi, Rusları daha iyi anlamak için buz gibi suya girdi

Nazlı Erdol

’nin Rusya Büyükelçisi, 19 Ocak’ta Epifani bayramı kapsamında’daki’na gitti. Huntsman, manastırdan sonra, Rus geleneklerini daha iyi anlamak amacıyla Istra nehrinde açılan havuzdan buz gibi suya girdi.Gazetecilere konuşan Huntsman "Bana bunun unutulmaz bir deneyim olduğunu söylemişlerdi, gerçekten de öyleymiş. Bu büyük gelenek beni çok etkiledi. Bizim için insanlar arasında buluşmalar önemlidir" dedi.Sputnik'in aktardığına göre Rus geleneklerini öğrendiğini belirten Huntsman "Bu alanda uzman olabilirim. Güven ve ilişkiler halklar arasındaki bağlar üzerinde inşa edilir. Elbette iki ülke arasında karmaşık konular var, bunları çözmek için uzun zaman ve çaba gerekiyor. Ancak insanlarla bir araya gelerek iki taraf arasındaki güveni artırıyoruz" ifadelerini kullandı.de, Ortodoksluk’ta’nın’ndetarafından vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girmişti.’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.