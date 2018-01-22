ABD’nin Rusya Büyükelçisi, Rusları daha iyi anlamak için buz gibi suya girdi

ABD’nin Rusya Büyükelçisi Huntsman, Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin kutlandığı Epifani bayramı kapsamında Rus geleneklerini daha iyi anlamak için Moskova bölgesindeki buz tutmuş Istra nehrinde açılan haç şeklindeki havuzdan suya girdi. Huntsman, gelenekleri anlamanın iki halk arasındaki güveni artırdığını ifade etti

ABD’nin Rusya Büyükelçisi, Rusları daha iyi anlamak için buz gibi suya girdi
ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, 19 Ocak’ta Epifani bayramı kapsamında Moskova’daki Yeni Kudüs Manastırı’na gitti. Huntsman, manastırdan sonra, Rus geleneklerini daha iyi anlamak amacıyla Istra nehrinde açılan havuzdan buz gibi suya girdi.

Gazetecilere konuşan Huntsman "Bana bunun unutulmaz bir deneyim olduğunu söylemişlerdi, gerçekten de öyleymiş. Bu büyük gelenek beni çok etkiledi. Bizim için insanlar arasında buluşmalar önemlidir" dedi.



Sputnik'in aktardığına göre Rus geleneklerini öğrendiğini belirten Huntsman "Bu alanda uzman olabilirim. Güven ve ilişkiler halklar arasındaki bağlar üzerinde inşa edilir. Elbette iki ülke arasında karmaşık konular var, bunları çözmek için uzun zaman ve çaba gerekiyor. Ancak insanlarla bir araya gelerek iki taraf arasındaki güveni artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Ortodoksluk’ta Hz. İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girmişti.

​Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika... Kremlin ve Rus Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması

Son dakika... Kremlin ve Rus Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması
Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk
Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı

Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı
Öldükten 24 saat sonra parmağını oynattı!

Öldükten 24 saat sonra parmağını oynattı!

Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa Tokyo'da tatbikat yaptı

Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa Tokyo'da tatbikat yaptı
Tayland’da bombalı saldırı: 3 ölü, 22 yaralı

Tayland’da bombalı saldırı: 3 ölü, 22 yaralı
Guangzhou Automotive Group ABD pazarına girmek için markası Trumpchi'nin adını değiştiriyor

Guangzhou Automotive Group ABD pazarına girmek için markası Trumpchi'nin adını değiştiriyor

Grip olduktan sonra vücudu morarmaya başladı!

Grip olduktan sonra vücudu morarmaya başladı!
ABD savaş gemisi Montreal’de buzlara sıkışarak mahsur kaldı

ABD savaş gemisi Montreal’de buzlara sıkışarak mahsur kaldı
Amazon kasiyersiz ilk süpermarketini açtı

Amazon kasiyersiz ilk süpermarketini açtı
Avrupa'nın ilk sualtı restoranı Norveç'te 2019'da açılacak

Avrupa'nın ilk sualtı restoranı Norveç'te 2019'da açılacak