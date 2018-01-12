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ABD'nin seyahat uyarısına Çavuşoğlu'ndan tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye'ye seyahat uyarısına sert tepki geldi

12 Ocak 2018, Cuma 21:15
ABD'nin seyahat uyarısına Çavuşoğlu'ndan tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(ABD'nin) Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım. Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir. ' dedi.


NE OLMUŞTU?


ABD'de artan terör ve şiddet olaylarının artmasıyla Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. ABD, Türkiye'yi güvenlik açısından 3. kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere 'Yeniden düşünün' uyarısı yapmıştı.

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