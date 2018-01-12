ABD'nin seyahat uyarısına Çavuşoğlu'ndan tepki



NE OLMUŞTU?

Son dakika! Türkiye'den misilleme: Amerika'ya seyahat uyarısı yapıldı

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(ABD'nin) Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım. Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir. ' dedi.ABD'de artan terör ve şiddet olaylarının artmasıyla Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. ABD, Türkiye'yi güvenlik açısından 3. kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere 'Yeniden düşünün' uyarısı yapmıştı.