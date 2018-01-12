ABD'nin seyahat uyarısına Çavuşoğlu'ndan tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(ABD'nin) Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım. Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir. ' dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD'de artan terör ve şiddet olaylarının artmasıyla Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. ABD, Türkiye'yi güvenlik açısından 3. kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere 'Yeniden düşünün' uyarısı yapmıştı.
Son dakika! Türkiye'den misilleme: Amerika'ya seyahat uyarısı yapıldı
Haber Merkezi