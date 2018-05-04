ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!

The New York Times’ın haberine göre Amerikan Özel Kuvvetleri Yemen’deki İran destekli ayrılıkçı milis gücü Husilere karşı Suudilere destek amacıyla sınıra konuşlandı

04 Mayıs 2018, Cuma 16:00
ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!
Gazetenin ABD'li yetkililer ve Avrupalı diplomatlardan edindiği bilgilere göre, Husilerin Riyad Uluslararası Havaalanı'na bir ay önce Burkan-2 balistik füzesi fırlatması sonrasında çok sayıda yeşil bereli Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına konuşlandırılmış durumda.

Suudi Arabistan her ne kadar Kasım ayında gerçekleştirilen bir saldırıyı Amerikan yapımı MIM-104F Patriot füze savunma sistemiyle engellediğini öne sürse de analistler resmi ağızdan yapılan bu açıklamaya şüpheyle baktılar.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın ise Amerika'dan Husi füze atış sahalarını tespit edip yerle bir etmek için yardım istediği dile getiriliyor. Bu ise Pentagon'un Orta Doğu operasyonlarında yeni bir karanlık cephe açabilir yorumlarına neden oluyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Girmenin yasak olduğu dünyanın en gizemli adası

Girmenin yasak olduğu dünyanın en gizemli adası
Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı
Kilauea Yanardağı faaliyete geçti (Kilauea Yanardağı'ndan fotoğraflar)

Kilauea Yanardağı faaliyete geçti (Kilauea Yanardağı'ndan fotoğraflar)
Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama
Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!
Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi

Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi
Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!

Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!
Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede

Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede
Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu

Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu
Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı

Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı
Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu

Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu