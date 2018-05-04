ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!

Can Hakman

Gazeteninli yetkililer ve Avrupalı diplomatlardan edindiği bilgilere göre, Husilerin'na bir ay önce Burkan-2 balistik füzesi fırlatması sonrasında çok sayıda yeşil bereli Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına konuşlandırılmış durumda.her ne kadar Kasım ayında gerçekleştirilen bir saldırıyı Amerikan yapımı MIM-104F Patriot füze savunma sistemiyle engellediğini öne sürse de analistler resmi ağızdan yapılan bu açıklamaya şüpheyle baktılar.'ın ise Amerika'dan Husi füze atış sahalarını tespit edip yerle bir etmek için yardım istediği dile getiriliyor. Bu ise Pentagon'un Orta Doğu operasyonlarında yeni bir karanlık cephe açabilir yorumlarına neden oluyor.