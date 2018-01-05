ABD, Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldı



TRUMP İSLAMABAD YÖNETİMİNİ SUÇLAMIŞTI

İdil Janet Demiray

Bakanlık Sözcüsü, günlük basın brifingindeilearasında son dönemde yaşanan diplomatik gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nauert, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan’a güvenlik yardımını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı. Sözcü Nauert, toplam ne kadar yardımın kesileceğini ise belirtmedi. Nauert, "Rakam hakkında hala çalışmamız devam ediyor." dedi.Pakistan’ın teröristlere güvenli bölge oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Nauert, "Pakistan’la ikili ilişkilerimizi tekrar yenilemeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.ABD Başkanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçlamış ve Pakistan’a bu yıl içinde yapılacak 255 milyon dolarlık yardımı askıya alacağını belirtmişti.Bunun üzerineise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek "söz konusu iddiaların asılsız olduğunu" kaydetmişti.