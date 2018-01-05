SON DAKİKA

ABD, Pakistan'a 'güvenlik yardımını' askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'a "güvenlik yardımını" askıya aldığını duyurdu

ABD, Pakistan'a 'güvenlik yardımını' askıya aldı
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde ABD ile Pakistan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Nauert, toplam ne kadar yardımın kesileceğini ise belirtmedi. Nauert, "Rakam hakkında hala çalışmamız devam ediyor." dedi.

Pakistan'ın teröristlere güvenli bölge oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Nauert, "Pakistan'la ikili ilişkilerimizi tekrar yenilemeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçlamış ve Pakistan'a bu yıl içinde yapılacak 255 milyon dolarlık yardımı askıya alacağını belirtmişti.

Bunun üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek "söz konusu iddiaların asılsız olduğunu" kaydetmişti.

AA
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kuzey Kore, Güney Kore'nin teklifini kabul etti

Kuzey Kore, Güney Kore'nin teklifini kabul etti
Melania ve Donald Trump yatakları ayırdılar

Melania ve Donald Trump yatakları ayırdılar
Soğuk hava bombası ABD’yi esir aldı: Köpek balıkları bile dondu

Soğuk hava bombası ABD’yi esir aldı: Köpek balıkları bile dondu
ABD, Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldı

ABD, Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldı
Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü

Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü
ABD Pakistan'ı izleme listesine aldı

ABD Pakistan'ı izleme listesine aldı
ABD'de Bomba kasırgası etkisi

ABD'de Bomba kasırgası etkisi
Şaşırtan dostluk!

Şaşırtan dostluk!
Hangi ülkede kaç nükleer silah var?

Hangi ülkede kaç nükleer silah var?
NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı

NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı
Afetlerin dünyaya maliyeti 330 milyar dolar

Afetlerin dünyaya maliyeti 330 milyar dolar