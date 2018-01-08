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ABD Pakistan'a yapacağı yardımı askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2017-2018 mali yılları için Pakistan'a askeri operasyonlar karşılığında yapılacak olan 900 milyon dolarlık yardımın askıya aldığını duyurdu

ABD Pakistan'a yapacağı yardımı askıya aldı
Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "2017 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Koalisyon Destek Fonu'ndan Pakistan'a 900 milyon dolar ayrılması öngörüyordu.
 

'SADECE DONDURULDU'

 
Bu miktar durduruldu. Pakistan'ın peşinde olduğumuz terörist ve militan gruplara karşı ciddi adımlara atacağını ummaya devam ettiğimizden bu miktar iptal edilmedi veya tekrar programlanmadı." ifadelerini kullandı.
 
Kesintinin kalıcı olmadığını ifade eden Manning, güvenlik destek fonunun sadece dondurulduğunu kaydetti.

2016 mali yılı bütçesi kapsamında 540 milyon doların mart ayında Pakistan'a verildiğini ifade eden Manning, 2017 mali yılı bütçesi kapsamında iki yıllık olarak planlanan yardımların durumunun da bu mali yılın sonu olan ekim ayına kadar değerlendirileceğini ifade etti.


GELECEK İKİ YIL DA KESİN DEĞİL

 
Manning, şöyle devam etti:

'Beklentilerimiz açıktır. Taliban ve Hakani grubu liderlerinin ve saldırı planlayıcılarının artık Pakistan topraklarında kalmaması ve oradan saldırı düzenleyememesi gerekir. 

ABD bu amaçla Pakistan'a atacağı somut adımları iletti. Fark gözetmeksizin tüm terör gruplarına karşı Pakistan ile çalışmaya hazırız.'
 
Pakistan hükümeti ile bu konuyu görüşmeye devam edeceklerini ifade eden Manning, 2018 mali yılı bütçesi kapsamında gelecek iki yıl için ayrılan miktarın da konunun çözülmemesi durumunda askıya alınacağını ifade etti.

ABD'nin bütçe içerisinde Koalisyon Destek Fonu'ndan ayırdığı 900 milyon doların 400 milyon doları Savunma Bakanı'nın yetkisindeyken 500 milyon doları ise bütçe kapsamında başkanın yetkisiyle veriliyor.

İki yıllık değerlendirme sürecine tabi olan yardımın 500 milyon dolarlık kısmı genel bütçenin onayı ile Pakistan'a verilecekti. Geriye kalan 400 milyon dolar ise Savunma Bakanı'nın onayı kapsamında verilebilecekti.

AA
 


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