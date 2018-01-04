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ABD Pakistan'ı izleme listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, “dini özgürlüğün şiddetli bir şekilde ihlal ettiği” gerekçesiyle Pakistan’ı özel izleme listesine aldığını duyurdu

ABD Pakistan'ı izleme listesine aldı
ABD’den Pakistan’la ilgili yeni bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasasında yapılan çeşitli düzenlemeler çerçevesinde Pakistan’ın "izleme listesine" alındığını açıkladı. Açıklamada, düzenlemeler kapsamında Çin, Eritre, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da "Özellikle endişe duyulan ülkeler" listesine eklendiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Dini özgürlüğün korunması barış, istikrar ve refah için hayati önem taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?


ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan’a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu zanneden onlar, bize yalandan ve hileden başka bir şey vermedi. Çok az yardım yaparak Afganistan’da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık yok" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

 

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