SON DAKİKA

ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polislerin 2017 yılında 987 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü belirtildi

ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü
Washington Post gazetesinin, yerel resmi kaynaklardan derlediği istatistiklere dayandırdığı habere göre 2015-2017 döneminde yaklaşık 3 bin kişi ABD polisinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

İstatistiklere göre polis, 2015’te 995, 2016 yılında 963, 2017 yılında da 987 kişi vurarak öldürdü.


Öte yandan ABD polisinin 2015’te 36, 2016 yılında 17, geçen yıl ise 19 silahsız siyahi erkeğin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

2014'TE İSTATİSTİK TUTULMAYA BAŞLANDI


2014 yılının Ağustos ayında Michael Brown adlı 18 yaşındaki siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde polis şiddetiyle ilgili istatistiklerin tutulmaya başlandığı belirtilen haberde, polisin özellikle silahsız sivillere karşı ilk müdahalelerinde gerekli dikkat ve özeni göstermediklerine vurgu yapıldı.

Aynı şekilde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da polis şiddetiyle ilgili istatistikleri 2015 yılından itibaren tutmaya başlamış, ancak kısa süre önce ülke genelindeki veri tabanlarının güncelleneceğini açıklamıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

FBI'dan Clinton Vakfı'na soruşturma

FBI'dan Clinton Vakfı'na soruşturma
ABD, Venezuela yaptırımlarını genişletti

ABD, Venezuela yaptırımlarını genişletti
Polonya'da Türk çocuğa 'ırkçı' saldırı

Polonya'da Türk çocuğa 'ırkçı' saldırı
Çin Tuvalet Devrimi'ni üç yıl daha uzattı

Çin Tuvalet Devrimi'ni üç yıl daha uzattı
Uçakta yanında uyuyan kadını elle taciz etti

Uçakta yanında uyuyan kadını elle taciz etti
Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı

Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı
Tayland'da lazerle penis beyazlatma modası

Tayland'da lazerle penis beyazlatma modası
ABD merkezli intermet sitesi '2018 yılında ölecek isimler' listesini açıkladı

ABD merkezli intermet sitesi '2018 yılında ölecek isimler' listesini açıkladı
Hindistan'da rezalet! Nüfus verileri çalındı

Hindistan'da rezalet! Nüfus verileri çalındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya’daki terör saldırısına kınama
İneğini terk edene ceza verilecek

İneğini terk edene ceza verilecek