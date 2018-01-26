ABD, Rusya’ya karşı yaptırımları genişletiyor

ABD, Ukrayna krizine ilişkin Rus birey ve şirketlere karşı yaptırımları genişletme kararı aldı

ABD, Rusya’ya karşı yaptırımları genişletiyor
ABD, Ukrayna krizine ilişkin Rus birey ve şirketlere karşı yaptırımları genişletme kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Bürosu tarafından basın yapılan açıklamasında Rus Enerji Bakanı Evgeniy Cherezov’un da aralarında bulunduğu 21 kişi ve bazı şirketler yaptırım listesine alındı.

LİSTEYE 12 KİŞİ DAHA EKLENDİ


Uygulanacak yaptırımlarda Özel Belli Milletler listesine 9 kişi, Sektörel Yaptırım Kimlikleri Listesi’ne de 12 kişi eklendi. Ayrıca yaptırımlar listesinde Gaz-Alyans, Technopromexport, Power Machines, Vneshtorg Servis ve Kaliningrad Nefte Produkt gibi şirketler de yer alıyor.

MOSKOVA'YA BASKI YAPMAYA DEVAM EDECEK


Yapılan açıklamada onaylanan kişilerin ve şirketler, Rusya’nın Kırım’a gaz türbini tedarik etmekten sorumlu kişilerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD Minsk anlaşmaları yürürlüğe girene kadar Ukrayna’daki duruma ilişkin Moskova’ya baskı yapmaya devam edecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İsrail Hırvatistan'a 'ikinci el' F-16 satıyor

İsrail Hırvatistan'a 'ikinci el' F-16 satıyor
İngiltere AB ile anlaşmaya varacağından emin

İngiltere AB ile anlaşmaya varacağından emin
İranlı kadınlar erkek kığına girip maç izliyor

İranlı kadınlar erkek kığına girip maç izliyor
Kudüs sokaklarında korkunç slogan: Araplara ölüm

Kudüs sokaklarında korkunç slogan: Araplara ölüm
ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuşurken yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuşurken yuhalandı
Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti

Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti
Vibratörü makatına kaçan öğretmen çıkaramayınca hastanelik oldu

Vibratörü makatına kaçan öğretmen çıkaramayınca hastanelik oldu
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası

Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası korkunç...

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası korkunç...
Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması

Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması
Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi

Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi