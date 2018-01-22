ABD savaş gemisi Montreal’de buzlara sıkışarak mahsur kaldı

Nazlı Erdol

Bir törene katılmak için demirlediği’nın buzlarla kaplanması üzerine limandan çıkamayan USS Little Rock isimli donanma gemisinin havalar ısınıp buzlar çözülünceye kadar limanda bekleyeceği bildirildi.Konu ile ilgilibasınına konuşan, geçen yıl 16 Aralık'ta denize indirilen ve ilk yolculuğunu bir törene katılmak üzere Montreal’e yapan USS Little Rock isimli geminin, Florida’daki üssüne dönebilmesi içinbaşta olmak üzere rotasındaki buzların çözülmesi gerektiğini, bunun için de fırkateynin bu kış Kanada'da kalacağını açıkladı.Sözcü Hillerson, "ve geminin geçiş bölgesi boyunca sıcaklık normalden daha soğuk ve rekora yakın derecede düşük. Su yolları açılana kadar gemiyi Montreal'de tutmak, geminin ve mürettebatın güvenliği için önemli." dedi.Freedom-variant tipi 118 metre uzunluğundaki USS Little Rock Fırkateyni, açık okyanusun yanı sıra sahil yakınlarında da çalışabilen hızlı ve çevik bir savaş gemisi olarak biliniyor. Gövdesinde buz birikimini azaltmak için geçici ısıtıcılar ve 16 buz çözücü ile donatılan geminin, denize açılabilmek için mart ayının ortalarına kadar buzu çözülmeyen St. Lawrence denizyolunun açılmasını beklemesi öngörülüyor.ABD Donanması Sözcüsü Hillson, kış planlarındaki değişiklikler kapsamında mürettebatın, sıcak sulara seyahat etmeyi beklerken görev eğitimine ve sertifikasyona odaklanacağını, gecikmenin gemide sınırlı operasyonel etki yaratacağını kaydetti.