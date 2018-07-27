ABD'DEN YENİ BİR AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Trump'ın Türkiye yönelik yaptırım tehdidini hatırlatarak, Türk-Amerikan ilişkilerindeki tansiyonun askeri ilişkileri etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Mattis, "Türk-Amerikan ilişkileri ve askeri operasyonlarına bir etkisi olmadı. Şu aşamada, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

F-35 KONUSU

Senato'nun, Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesini geçici olarak askıya alınmasını savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısına eklediği hatırlatılarak, bunun Türk-ABD ittifakını nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya ise Mattis, bu tasarının da askeri ilişkileri etkilemediğini ifade etti.

Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te ortak devriyelere yakın zamanda başlayacağını da anlatan Mattis, ortak devriyelerin en zaman başlayacağına ilişkin bir soruya karşılık ise, "Tüm planları bir araya getirdik ve planlama iyi gitti. Eğitim ekipmanı İncirlik'e indi. Ortak eğitimlerin ne zaman başlayacağından emin değilim, çünkü önce ekipmanı getirmemiz ve devam etmemiz için tüm koşulları hazırlamamız gerekir." dedi.

Mattis, daha sonra Münbiç'te ortak devriyelerin haftalar içinde başlayabileceğini kaydetti.

TÜRKİYE’YE BRUNSON TEHDİDİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD vatandaşı tutuklu pastör Andrew Brunson’ı serbest bırakmaması durumunda, Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanacağını açıkladı. Pence, din özgürlüğü konusunda düzenlenen bir konferans esnasında, pastörün serbest kalmaması durumunda, “ABD, Türkiye’ye ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacak” dedi. Pence, “ABD Başkanı adına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Türk hükümetine bir mesajım var: Pastör Brunson’ı hemen serbest bırakın ya da sonuçlarına hazır olun” ifadelerini kullandı.

TRUMP: DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

Pence’in bu çıkışından dakikalar sonra bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Harika bir Hıristiyan, bir aile adamı ve harika bir insan olan pastör Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğuna karşı, ABD Türkiye’ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Çok acı çekiyor. Bu masum din adamı derhal serbest bırakılmalı!” Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Brunson, önceki gün ‘ev hapsi’ kararı verilerek cezaevinden tahliye edilmişti.

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