2016'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde ve sonrasında Rusya'nın ABD kamuoyuna Facebook üzerinden müdahalesi iddiası ile ilgili olarak bir rapor yayımladı.Raporda, Rusya'da bulunan Internet Research Agency (IRA) adlı şirketinkamuoyuyla paylaşıldı.IRA'nın Facebook'ta 470 sayfa oluşturduğunun belirtildiği raporda, bu sayfalar aracılığıyla 80 bin içerik yaratıldığı kaydedildi.Raporda, 3 bin 519 reklama 11,4 milyon; 80 bin içeriğe de 126 milyon Amerikalı kullanıcının maruz kaldığı bilgisine yer verildi.Reklamların ve içeriklerin ABD'de siyasi olarak kamuoyunda büyük görüş ayrılıkları yaratan ırkçılık, göçmenlik, silah kontrolü gibi konulara odaklanması dikkati çekti.Raporda görüşlerine yer verilen Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin Kıdemli Üyesi ve Kaliforniya eyaletinin Demokrat Temsilcisi Adam Schiff, "Rusya'nın sosyal medya kampanyası ABD'de bir takım bölücü sorunlar üzerinden nifak tohumları ekmeye çalıştı. Ruslar, sahte hesaplar ve sayfalar yaratarak siyasileştirilmiş içerikler ile videolar yaydı ve internet platformlarındaki hassaslıkları istismar etti." ifadelerini kullandı.Facebook'tan bugün yapılan açıklamada ise, şirketin söz konusu 3 bin 519 adet reklamı ABD Kongresi ile paylaştığı bilgisine yer verildi.Açıklamada, 2016 seçimleri sırasında Facebook'un genel olarak ulus devletlerden gelen siber güvenlik saldırılarına odaklandığı belirtilirken, reklamlar üzerinden kamuoyunu etkilemeye çalışan bilgi operasyonlarını fark etmekte şirketin yavaş kaldığı aktarıldı.Ayrıca, açıklamada, Facebook üzerinden yanlış bilgi yayarak demokratik süreci zayıflatmaya çalışan aktörleri engellemek için şirketin önemli değişiklikler yaptığının altı çizildi.AA