ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımından Rusya'yı sorumlu tuttu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını engelleyerek, kimyasal silah kullanımın kabul edilebilir olduğu ve kullananların sorumlu tutulmadığı yönünde dünyaya tehlikeli bir mesaj göndermekle suçladı

ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımından Rusya'yı sorumlu tuttu
Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberlerin, rejimin bir kez daha uluslararası hukuku ve kendi halkının hayatını apaçık görmezden geldiğini ortaya koyduğunu belirtti.
 

" DÜNYAYA TEHLİKELİ BİR MESAJ GÖNDERDİ"


Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silah kullanımı soruşturan BM misyonun görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığını hatırlatan Haley , ''Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını engelleyerek, kimyasal silah kullanımın kabul edilebilir olduğu ve kullananların sorumlu tutulmadığı yönünde dünyaya tehlikeli bir mesaj gönderdi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Haley, ABD'nin kimyasal silah kullananların sorumlu tutulması ve cezasız kalmaması için bütün yolları denemeye devam edeceğini bildirdi.


Rusya ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ya gönderdiği mektupta, ABD yönetimini Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin yaklaşımını ''çarpıtmakla'' suçladı.
 

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI VETO ETMİŞTİ


Rusya, BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan Ortak Soruşturma Misyonu'nun (JIM) görev süresinin uzatılmasını veto etmişti. 

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD’de lisede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’de lisede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü
Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı

Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı
Tayland'da bir din adamı ölümünden iki ay sonra gülümsedi

Tayland'da bir din adamı ölümünden iki ay sonra gülümsedi
Duterte'den asker ve polise talimat: Diktatör olmak istersem beni vurun

Duterte'den asker ve polise talimat: Diktatör olmak istersem beni vurun
Yüzündeki tümör basketbol topu kadar oldu

Yüzündeki tümör basketbol topu kadar oldu
Şehir merkezine inen panter korku saldı

Şehir merkezine inen panter korku saldı
Başörtülü model İsrail karşıtı tweet'leri ortaya çıkınca L'Oreal'in kampanyasından ayrıldı

Başörtülü model İsrail karşıtı tweet'leri ortaya çıkınca L'Oreal'in kampanyasından ayrıldı
Son dakika! Alaska'da 7.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Alaska'da 7.9 büyüklüğünde deprem

9 aylık hamileyken hayatını kaybeden kadın morgda doğurdu

9 aylık hamileyken hayatını kaybeden kadın morgda doğurdu
Yanardağ patladı: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı!

Yanardağ patladı: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı!