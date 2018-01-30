ABD, tüm Rusya yönetimini kara listeye aldı

ABD Maliye Bakanlığı
’nın Rusya’ya
yönelik yeni yaptırım listesi, Başkan Donald Trump’ın
geçen yıl imzaladığı yasa çerçevesinde hazırlanarak Kongre’ye iletildi.
Listenin dün gece Kongre’ye
ulaşmasıyla ilgili açıklama yapan Moskova’daki ABD Büyükelçisi John Huntsman
, “Yeni yaptırım listesi açıklanmasına rağmen burada yer alan isimlere yönelik hemen yarın yaptırım uygulanacak diye bir kaide yok. Kime yaptırım uygulanacağı kararını ABD Başkanı’nın inisiyatifine bırakılıyor” açıklamasını yaptı.
"RUSYA'YA SİYASİ BASKI"
ABD
tarafından ilan edilen yeni yaptırım listesi Moskova’da şok etkisi yarattı. Tüm Rusya hükümeti bakanlarının burada yer alması “Yabancı bir ülkenin Rusya’ya siyasi baskı uygulama girişimi”
olarak tanımlandı.
ABD’nin açıkladığı kara listeye giren Rus bakanlar ilk açıklamalarını yapmaya başladı. Başbakan Yardımcısı Akradiy Dvorkoviç, “ABD’nin yeni yaptırım listesi Rusya hükümetinde kim kimdir fihristi gibi. Tabi ki benim de orada yer almam gerekliydi” dedi. Başbakan Birinci Yardımcısı Dmitriy Rogozin
, “Bizden silah alacak müşterileri yaptırımla korkutarak, kendi silahlarını satmak istiyorlar” ifadesini kullandı.
İLK RESMİ TEPKİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Peskov
, “ABD’nin attığı adım Rusya’da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkileme amacı taşıyor. Kendilerince bizim iç işlerimizi birtakım müdahale mekanizmaları oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bunların hiç birisi işlemeyecek” dedi.
İkinci açıklama Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi’nden Frants Klintseviç
yaptı. “Kremlin raporu”
olarak bilinen yeni yaptırım listesini açık düşmanlık göstergesi ilan eden Klitseviç, “Amerika, Rusya halkını yasal yönetime karşı resmen düşman haline getirmek için listeyi açıklamış bulunuyor. Bu işin arkasında ayrıca Rusya’da Mart ayında yapılacak seçimleri etkileme gayreti de var” ifadelerini kullandı.
Rusya’daki ekonomi uzmanları da yeni yaptırım listesiyle ilgili yorumlarda bulunuyor.
Hürriyet
Erdinç Şahin