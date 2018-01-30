ABD, tüm Rusya yönetimini kara listeye aldı

"RUSYA'YA SİYASİ BASKI"

İLK RESMİ TEPKİ

Erdinç Şahin

’nınyönelik yeni yaptırım listesi,geçen yıl imzaladığı yasa çerçevesinde hazırlanarak Kongre’ye iletildi.Listenin dün geceulaşmasıyla ilgili açıklama yapan, “Yeni yaptırım listesi açıklanmasına rağmen burada yer alan isimlere yönelik hemen yarın yaptırım uygulanacak diye bir kaide yok. Kime yaptırım uygulanacağı kararını ABD Başkanı’nın inisiyatifine bırakılıyor” açıklamasını yaptı.tarafından ilan edilen yeni yaptırım listesi Moskova’da şok etkisi yarattı. Tüm Rusya hükümeti bakanlarının burada yer almasıolarak tanımlandı.ABD’nin açıkladığı kara listeye giren Rus bakanlar ilk açıklamalarını yapmaya başladı. Başbakan Yardımcısı Akradiy Dvorkoviç, “ABD’nin yeni yaptırım listesi Rusya hükümetinde kim kimdir fihristi gibi. Tabi ki benim de orada yer almam gerekliydi” dedi., “Bizden silah alacak müşterileri yaptırımla korkutarak, kendi silahlarını satmak istiyorlar” ifadesini kullandı., “ABD’nin attığı adım Rusya’da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkileme amacı taşıyor. Kendilerince bizim iç işlerimizi birtakım müdahale mekanizmaları oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bunların hiç birisi işlemeyecek” dedi.İkinci açıklamayaptı.olarak bilinen yeni yaptırım listesini açık düşmanlık göstergesi ilan eden Klitseviç, “Amerika, Rusya halkını yasal yönetime karşı resmen düşman haline getirmek için listeyi açıklamış bulunuyor. Bu işin arkasında ayrıca Rusya’da Mart ayında yapılacak seçimleri etkileme gayreti de var” ifadelerini kullandı.Rusya’daki ekonomi uzmanları da yeni yaptırım listesiyle ilgili yorumlarda bulunuyor.