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ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş

ABD ve Avrupa borsalarında endeksler dün sert düşüş yaşadı. Dünyanın en büyük işlem hacmine sahip Dow Jones Sanayi Endeksi bir hafta içinde ikinci kez 1000 puandan fazla geriledi

ABD ve Avrupa borsalarında sert düşüş
İki hafta önce kırdığı rekordan yüzde 10 değer kaybeden Dow Jones’ta dünkü kayıp yüzde 4,15’i bulurken endeks günü 23.860.46 puanla tamamladı. Dow Jones böylece yılbaşından buyana kazançlarının tamamını sildi.

New York Borsası’nda S&P 500 Endeksi yüzde 3.75, teknoloji ağırlıklı şirket hisselerinin yer aldığı Nasdaq ise yüzde 3.90 geriledi.

ABD borsalarının düşme nedeni ise güçlü küresel ekonominin enflasyonu ve faiz oranlarının yükselmesini tetiklemesinden duyulan endişe olarak değerlendiriliyor. ABD’de dün yayınlanan haftalık işsizlik rakamları da işsizlik tazminatına yönelik talebin yaklaşık 45 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi. Teoride yüksek istihdam işverenin istediği işçiyi çekmek ve elinde tutmak için daha fazla ödeme yapması anlamına geliyor. Yüksek maaşlar da enflasyonun yükselmesine yol açıyor.


AVRUPA DA GERİLEDİ


Avrupa’da da endeksler dün önemli kayıplar yaşadı. Londra’da FTSE 100 yüzde 1.49, Frankfurt’ta DAX 30 yüzde 2.62 , Paris’te CAC 40 yüzde 1.98, Milano’da MIB 30 yüzde 2.26 gerilerken, Madrid’de IBEX 35 endeksi yüzde 2.21 düştü.  İstanbul’da BIST 100 endeksi ise yüzde 1.13 azalışla 114.263,53 puandan kapandı.


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