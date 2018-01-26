15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

ABD ve Türkiyearasında güven krizinin 4 nedeni

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşamki telefon görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü ama tartışması bitmedi

ABD ve Türkiyearasında güven krizinin 4 nedeni

GÖRÜŞME NASIL OLDU?


Erdoğan–Trump arasındaki son görüşme 24 Kasım 2017 tarihindeydi. O görüşmede Trump, “YPG’ye silah verilmemesi konusunda talimat verdiğini” söylemişti. Sonrasında Türkiye somut bir adım görmedi. O görüşmeden kısa süre sonra iki ismin tekrar konuşması bekleniyordu ama bu sefer de araya Kudüs krizi girdi.

Afrin harekâtından dört gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a mesajını basın üzerinden verdi. TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamada Erdoğan, “Kendisini şu anda aramayı düşünmüyorum. O bana dönecekti, o bana dönmediği sürece ben ona dönmem” dedi. Afrin harekâtından hemen sonra önce Amerika’dan açıklamalar geldi, sonrasında da Trump’ın görüşme talebi.


AMERİKA GÜVEN VERMİYOR


Ankara’daki kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinden beklentinin çok yüksek olmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Kaynaklar bu başlıkları şöyle sıralıyorlar:

1- ABD’nin başkan düzeyinde yaptığı açıklamalar ya boşa düşüyor ya da arazide karşılığını bulmuyor.

2- ABD yönetiminden gelen farklı açıklamalar kafa karıştırıyor. Çünkü hâlâ ABD’nin YPG terör örgütü ile bundan sonraki ilişkisinin olası boyutu bilinmiyor ve öngörülemiyor.

3- Terör örgütü arazide ABD askerinin harekât ve lojistik desteğini zaten almış durumda.

4- ABD zamanında verdiği sözleri tutmadı. Bu sebeple ABD ile ilişkilerdeki en önemli başlık “güven sorunu” olarak gösteriliyor. Bunun aşılması için Ankara’nın beklentisi “somut adım” atılması. Silah ve lojistik desteğin kesilmesi, silahların toplanması, müttefik ülkenin terör örgütü ile arasına mesafe koyması beklentiler arasında. Türkiye artık alanda “terör örgütünün yalnız bırakıldığını” görmek istiyor.


EMPATİ YAPMIYOR


Ankara’da görüşme sonrası yapılan bir başka tespit ise Amerika’nın empati yapmadığı. Barack Obama döneminden kalan bürokratların terör örgütüne angajmanı ve şu anki yeni yöneticilerin konuya uzak kalmaları nedeniyle Amerika’nın Türkiye’yi anlamadığı ya da anlamak istemediği değerlendirmesi yapılıyor. Diğer konu ise “açıklama” sorunu.

Erdoğan–Trump görüşmesinden sonra önce Cumhurbaşkanlığı, arkasından Beyaz Saray açıklama yaptı. Görüşme başlıklarındaki farklılıklar, Ankara’yı harekete geçirdi. Çünkü konuşmada yer almayan konulara Beyaz Saray’ın açıklamasında yer verilmişti.

Kaynaklar, görüşmeye ilişkin basın mensuplarına peş peşe açıklama yaptılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısında, “Beyaz Saray açıklaması sanırım görüşmeden önce hazırlanmış” dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da Çavuşoğlu ile aynı görüşte. Açıklamanın görüşmeden önce hazırlandığı ve Trump’ın önüne konulan konuşma metnine bağlı kalmadığı belirtiliyor.

(Hande Fırat / Hürriyet)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Suriye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi yerinden edildi

Suriye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi yerinden edildi
ABD'den yeni Türkiye açıklaması

ABD'den yeni Türkiye açıklaması
İstanbul’da yer yer kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da yer yer kar yağışı etkili oluyor
Afrin gazisi: Vatan bizi bekliyor gitmem lazım

Afrin gazisi: Vatan bizi bekliyor gitmem lazım
200 komando Bingöl'den Afrin'e uğurlandı

200 komando Bingöl'den Afrin'e uğurlandı
Samsun’da kar nedeniyle 43 mahalle elektriksiz kaldı

Samsun’da kar nedeniyle 43 mahalle elektriksiz kaldı
Bakan Zeybekci'den Afrin açıklaması

Bakan Zeybekci'den Afrin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi
Reyhanlı'ya roketli saldırı

Reyhanlı'ya roketli saldırı
Avcılar'da yolcular metrobüs yolunu kapattı

Avcılar'da yolcular metrobüs yolunu kapattı
DEAŞ’ın saldırılarından kaçtı PYD’nın füzesi ile can verdi

DEAŞ’ın saldırılarından kaçtı PYD’nın füzesi ile can verdi