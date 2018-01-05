SON DAKİKA

ABD, Venezuela yaptırımlarını genişletti

Washington yönetimi, Venezuela'da 4 üst düzey kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı

ABD, Venezuela yaptırımlarını genişletti
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuelalı 4 kamu yetkilisinin daha yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Venezuela'nın Aragua eyaletinin Valisi ve devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın Yönetim Kurulu Üyesi Rodolfo Clemente Marco Torres hakkında gıda ithalatında yapılan yolsuzluklara karıştığı için yaptırım kararı alındı. Marco Torres, daha önce Venezuela'nın Ekonomi ve Finans Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Gıda Bakanı olarak görev yapmıştı.

KARA LİSTEYE EKLENDİ


Venezuela Ordusu'nun üst düzey yetkililerinden Fabio Enrique Zavarse Pabon ve Gerardo Jose Izquirdo Torres'e ülkede yaşanan protestolarda göstericileri şiddetle bastırma ve yolsuzluk gerekçeleriyle yaptırım uygulanacağı bildirildi. Bolivar eyaletinin eski Valisi Francisco Jose Rangel Gomez de yine ordu içindeki yolsuzluk ağına karıştığı için kara listeye eklendi.

Yaptırımlar çerçevesinde bu keşilerin, ABD'deki tüm mal varlıkları donduruldu ve Amerikalılarla ilişki kurmaları yasaklandı.

ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için Temmuz 2016’da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro dahil olmak üzere 20'ye yakın Venezuelalı hakkında yaptırım kararı almıştı.

AA


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Polonya'da Türk çocuğa 'ırkçı' saldırı

Polonya'da Türk çocuğa 'ırkçı' saldırı
Çin Tuvalet Devrimi'ni üç yıl daha uzattı

Çin Tuvalet Devrimi'ni üç yıl daha uzattı
Uçakta yanında uyuyan kadını elle taciz etti

Uçakta yanında uyuyan kadını elle taciz etti
Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı

Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı
Tayland'da lazerle penis beyazlatma modası

Tayland'da lazerle penis beyazlatma modası
ABD merkezli intermet sitesi '2018 yılında ölecek isimler' listesini açıkladı

ABD merkezli intermet sitesi '2018 yılında ölecek isimler' listesini açıkladı
Hindistan'da rezalet! Nüfus verileri çalındı

Hindistan'da rezalet! Nüfus verileri çalındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya’daki terör saldırısına kınama
İneğini terk edene ceza verilecek

İneğini terk edene ceza verilecek
Saakaşvili'ye 3 yıl hapis cezası

Saakaşvili'ye 3 yıl hapis cezası
Japonya'da yılın ilk orkinosu 320 bin dolara satıldı

Japonya'da yılın ilk orkinosu 320 bin dolara satıldı