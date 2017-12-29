ABD'ye vize işlemleri başladı, ilk başvuruyu yapan ret aldı

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Nazlı Erdol

ABD’nintarafından yapılan açıklamada,vende göçmen olmayan vize görüşmelerini tekrar başlatıldığı duyuruldu.Büyükelçilik resmi sitesinden yapılan açıklamada, 28 Aralık tarihinden itibaren göçmen olmayan vize işlemlerinin tam kapasiteli olarak hizmete açıldığı belirtildi.ilearasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye'deki ABD 'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi. Vize için başvuran bir vatandaş , "İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak ret aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi.Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.ninek vize randevularının açıldığını duyurdu.ABD'nin'nden yapılan açıklama şöyle:"A.B.D. Ankara Büyükelçiliği ve’nde göçmen olmayan vize görüşmeleri sadece randevu ile gerçekleşmektedir. Bütün başvuru sahipleri www.usvisa-info.com adresindeki talimatları takip ederek randevu alabilirler.***Önemli Not: Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanmadan seyahat ayarlamalarını yapmamalarını tavsiye ediyoruz.***