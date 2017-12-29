ABD'ye vize işlemleri başladı, ilk başvuruyu yapan ret aldı

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği
tarafından yapılan açıklamada, ABD Ankara Büyükelçiliği
ve İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosluk Bölümleri’
nde göçmen olmayan vize görüşmelerini tekrar başlatıldığı duyuruldu.
Büyükelçilik resmi sitesinden yapılan açıklamada, 28 Aralık tarihinden itibaren göçmen olmayan vize işlemlerinin tam kapasiteli olarak hizmete açıldığı belirtildi.
ABD
ile Türkiye
arasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye'deki ABD 'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi. Vize için başvuran bir vatandaş , "İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak ret aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi.
Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.
ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA
ABD'
nin Ankara Büyükelçiliği
ek vize randevularının açıldığını duyurdu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği
'nden yapılan açıklama şöyle:
"A.B.D. Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosluk Bölümleri
’nde göçmen olmayan vize görüşmeleri sadece randevu ile gerçekleşmektedir. Bütün başvuru sahipleri www.usvisa-info.com adresindeki talimatları takip ederek randevu alabilirler.
***Önemli Not: Başvuru sahiplerinin vizeleri onaylanmadan seyahat ayarlamalarını yapmamalarını tavsiye ediyoruz.***
Nazlı Erdol