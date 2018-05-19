ABD'de 10 kişinin öldüğü katliamdan 24 saat sonra yeni saldırı
Okullarda düzenlenen silahlı saldırılarla sık sık dünya kamuoyunun gündemine gelen ABD’de, 10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Teksas’ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden Georgia eyaletinde başka bir lisede silahlı saldırı meydana geldi
Eyalete bağlı Clayton bölgesindeki Mt. Zion lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda; 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Öte yandan, ABD'nin Teksas eyaletinin Santa Fe kentindeki Santa Fe Lisesi’nde dün sabah saatlerinde bir öğrenci tarafından silahlı saldırı gerçekleşmişti.
10 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 10 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı okulun öğrencilerinden 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis gerçekleştirmişti.
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