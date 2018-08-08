ABD'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
ABD’nin Colorado eyaletinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışında 14 kişinin yaralandığı belirtildi.
ABD’nin Colorado eyaletinde dün öğle saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle 14 kişinin yaralandığı, hayvanat bahçesindeki 2 hayvanın ise öldüğü belirtildi. Colorado Springs itfaiyesi, yaralanan 5 kişinin hastanede, 9 kişinin ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiğini açıkladı. Dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve camları ile araçlar hasar gördü.
İHA