ABD’nin Colorado eyaletinde dün öğle saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle 14 kişinin yaralandığı, hayvanat bahçesindeki 2 hayvanın ise öldüğü belirtildi. Colorado Springs itfaiyesi, yaralanan 5 kişinin hastanede, 9 kişinin ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiğini açıkladı. Dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve camları ile araçlar hasar gördü.

İHA