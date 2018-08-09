Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, Ankara'ya geldi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan heyet, 16.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Önal'ın başkanlığındaki heyet, yine tarifeli uçakla 17.00'de İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'nın VIP bölümünden 18.20 sularında çıkan heyet üyeleri açıklama yapmadı.