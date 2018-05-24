ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 19 Mayıs'ta sona eren haftada 11 bin artışla 234 bine yükseldi, bu 7 haftanın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Beklenti 220 bindi. 4 haftalık ortalama başvurular 6 bin 250 kişi artarak 219 bin 750'ye yükseldi.

Başvuruların 300 bin seviyesinin altında olması istihdamda sağlık seyrin devam ettiğini gösteriyor. Devam eden işsizlik başvuruları ise 12 Mayıs'ta sona eren haftada 29 bin artışla 1.741 milyon oldu. Bu arada önceki haftanın verisi 222 binden 223 bine revize edildi.

AA