Yetkililer, Noblesville West Ortaokulu'nda dersten çıkmak isteyen, daha sonra sınıfa 2 silahla geri dönen saldırganın öğrencilere ateş açtığını bildirdi.

Kimliği açıklanmayan saldırganın "çok çabuk" gözaltına alındığı, saldırıda bir öğrencinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

FEN ÖĞRETMENİ FELAKETİ ÖNLEDİ

Öğrencilerden Ethan Stonebraker, saldırganın sınav sırasında sınıfa girdiğini, koşup silahı elinden alan ve onu yere yatıran 29 yaşındaki fen öğretmeni Jason Seaman'ın muhtemelen bir felaketi önlediğini söyledi.

TRUMP TWEET'LEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırganı durduran öğretmenden Twitter hesabında övgüyle söz etti. Trump, "Noblesville'in cesur öğretmeni ve kahramanı sayesinde çok sayıda gencin yaşamı kurtuldu." ifadesini kullandı.

ABD'de 18 Mayıs'ta Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 8'i öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.