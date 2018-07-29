ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından yapılan saldırıda üç kişi öldü 7 kişi de yaralandı
New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu.
Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.
İHA