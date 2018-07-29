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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından yapılan saldırıda üç kişi öldü 7 kişi de yaralandı

29 Temmuz 2018, Pazar 08:26 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018, Pazar 11:51
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New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.

İHA

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