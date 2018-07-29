ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından yapılan saldırıda üç kişi öldü 7 kişi de yaralandı