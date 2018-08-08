El Paso Polis Departmanından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Colorado Springs Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Düzel'in geçen Perşembe gecesi bir ihbarı değerlendirmek üzere gittiği ABD Olimpiyat Spor Merkezi yakınlarında bir zanlıyla girdiği silahlı çatışmada başından vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yeri yakınlarındaki UCHealth Memorial Hastanesine kaldırılan 5 yıllık polis memuru Cem Düzel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaynakları, Cem Düzel'in ağır yaralandığı çatışmaya neden olan, daha önce silah bulundurmak suçundan tutuklanan ve ertesi gün yapılacak duruşmasını beklemek üzere şartlı salıverilen zanlı Karrar Noaman Al Khammasi'nin ise tutuklandığını duyurdu.

AA



