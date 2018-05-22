Yaptırım kararı alınan 5 kişinin kimlikleri Mehdi Azarpişeh, Muhammed Caferi, Mahmud Kazemabad, Cevad Şir Amin ve Sayid Muhammed Tahrani olarak açıklandı.

Yaptırımlara konu olan kişilerin Yemen'deki iç savaşında taraflarından olan Şii grup Husilere balistik füze sağladıkları, teknik uzmanlık sağladıkları ve Suudi Arabistan'ın hedef alınmasına olanak sağladıkları öne sürüldü.

'TARİHTEKİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIM'

Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda tarihteki en güçlü yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı ifade edilmişti.

Habertürk



