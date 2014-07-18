Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, ABD senatosundaki konuşmaların, ABD'nin AK Parti'ye karşı bir kampanya yürüttüğünün göstergesi olduğu yorumlarına ABD'den 'doğru değil' açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığlı Sözcüsü Jen Psaki, başkent Washington DC'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Psaki, Davutoğlu'nun sözlerine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "Yinelemem gerekirse Büyükelçi Bass'in daha önceden belirtlilmiş olan özgürlükler, demokrasi ve insan hakları ilgili endişeleri ile ilgili olarak başka şeyler iddia etmek doğru değildir. Umarım bu yeteri derecede açıklayıcıdır" dedi.

Davutoğlu 'otoriterliğin ABD'de arttığı' sözlerine de değinen Psaki "Bunun ne ile ilgili olduğunu anlayamadığını" belirtti.

Davutoğlu'nun "ABD'de otorterliğin artışı ile ilgili örnekler verirse bunun ABD için mahçup edecek şeyler olduğunu" da söylediğinin anı diye konuştu.