ABD'den F-35 savaş uçaklarında yaptırım kararı ABD yönetiminin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu’ya yaptırım kararının ardından yeni bir hamle de ABD Senatosundan geldi. Senato, daha önce komisyondan geçen Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onayladı