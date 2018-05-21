Haftalık basın brifinginde konuşan Albay Manning, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a şart koştuğu koşullara ilişkin soruları yanıtladı.

Pompeo'nun açıklamaları kapsamında Pentagon'un da bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruya Manning, "İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerinin faydalı olmadığını söyledik. Onlar bölgede istikrarı bozan bir güçtür. Spesifik adımlara girmeyeceğim ancak İran istikrarsızlık yaratan bir güçtür ve bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

İran'ın bölgedeki etkisini kırmak için topyekun bir çaba söz konusu olduğuna işaret eden Manning, gerektiği takdirde Pentagon'un yeni adımlar atacağını söyledi.

ABD'NİN İRAN'A KARŞI DEAŞ KARŞITI KOALİSYON KURMASI

Manning, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, "ABD'nin İran'a karşı DEAŞ karşıtı koalisyona benzer bir koalisyon için müttefikleriyle görüştüğüne" yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Pentagon'un bu açıklamaya yaklaşımına ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı:

"Bayan Nauert'in açıklamalarını tasdik ediyorum. Bildiğiniz üzere Pentagon-Savunma Bakanlığı bir planlama organizasyonudur. Daha önce de dediğimiz gibi İran'ın bölgedeki kötü niyetli etkisine karşı gereken her adımı atacağız. Şu aşamada dile getirmek istediğim kısım bu kadar."

İRAN'A SURİYE'DEN ÇEKİLME ÇAĞRISI

Pompeo'nun açıklamalarının sorulması üzerine Manning'in yorumları ise kafaları karıştırdı.

Manning'e, "Pompeo'nun İran'a Suriye'deki tüm kuvvetlerini çekme çağrısında bulunduğu hatırlatılarak, ABD ordusunun bu şartın yerine getirilmesi konusunda bir adım atacağını söylemenin doğru olup olmayacağı" soruldu.

ABD ordusunun İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı gerekli her adımı atacağını yineleyen Manning, İran'ın Suriye'deki varlığına yönelik bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

POMPEO'DAN İRAN'A 12 ŞART

Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısında bulunarak, aksi halde bu ülkeye "tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını" açıklamıştı.

Pompeo, İran'ın uranyum üretimini sonlandırması, İran'da tutuklu ABD vatandaşlarının serbest bırakılması, İran'ın Irak'ın toprak bağımsızlığına saygı duyması, Yemen'de Husilere desteğine son vermesi ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri'ne desteğini sonlandırması dahil 12 şart sıralamıştı.







