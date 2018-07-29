ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, ABD ve Türkiye arasında krize yol açan rahip Andrew Brunson hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yardımcısı Pence, Brunson’un suçlu olmadığını savunarak “20 yıldır Türkiye’de görev alıyor. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminde onu da aldılar. Öte yandan ellerinde güvenilir bir kanıt yok” ifadelerini kullandı.

'EVE DÖNMESİ İÇİN DOĞRUDAN İLETİŞİM KURDUK'

Brunson’un yaklaşık bir senedir suçsuz yere hapis yattığını ileri süren Pence, “Başkan Trump ve ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brunson’un serbest bırakılıp eve dönmesi için doğrudan iletişim kurduk. Görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu. Brunson’un ev hapsine alındığını ve onunla görüştüğünü söyleyen Pence, bunun yeterli olmadığı ve Brunson’un ABD’ye dönmek istediğini bildirdi. Brunson’un kesinlikle serbest kalıp ABD’ye dönmesi gerektiğini vurgulayan Pence, “Rahip Brunson serbest kalana kadar ABD Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor ” dedi.

ERDOĞAN: PAZARLIK KONUSU YAPMAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarından sonra ilk kez konuştu. Erdoğan, ''ABD, bu tavrı değiştirmezse Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı. Tavır değişikliği benim değil Trump'ın sorunu'' demişti.

Biz Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. Tavır değişikliği benim değil Trump'ın sorunu. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız.

TRUMP: SERBEST BIRAKILMALI

ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında, 'ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!' ifadelerini kullandı.

ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerde bulunmuşlardı. Bu açıklamalara Türkiye'den çok sert tepki gösterilmişti. Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, aynı gün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Çavuşoğlu, Pompeo'ya, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun altını çizmişti.

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson, bir tanığın ifadesi doğrultusunda FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı.

35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verilmişti.

RAHİP ANDREW BRUNSON KİMDİR?

Andrew Brunson 198 yılında doğmuştur. Trinity Evangelical Divinity School, Erskine Theological Seminary, Aberdeen Üniversitesi'nden mezun olan Brunson'un Jacqueline Furnari adında bir çocuğu vardır.

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