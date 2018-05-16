ABD'den sonra Guatemala da Kudüs'te büyükelçilik açtı
Reuters haber ajansı, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının ardından Guatemala'nın da bugün kentte elçiliğini açtığını duyurdu. Güney Amerika'da ABD'den en çok yardım alan ülkelerinden biri olması dolayısıyla Guatemala'nın Kudüs kararında Trump’ın yanında durduğu ifade ediliyor.
ABD'den sonra Guatemala'nın da Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.
Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala'dan geldi.
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DEVLET BAŞKANI İSRAİL'E GİTTİ
Guatemala Devlet Başkanı Morales, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı için bugün İsrail'e gitti.
AA'nın haberine göre, Morales'in bu tartışmalı adımı atmasında, Guatemala'nın ABD’den önemli miktarda mali yardım almasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı "ABD tehdidinin" etkili olduğu yorumları yapılıyor.