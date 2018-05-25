Shaheen'in ofisinden yapılan açıklamada, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis tarafından sunulan Ulusal Savunma Yetki yasasına (NDAA) yapılan değişiklik önergesinde, Türkiye'nin ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'un gözaltında tutulması nedeniyle F-35 programından çıkarılacağı söylendi.

2016 yılından beri tutuklu yargılanan ve 35 yıla kadar hapsi istenen rahip Brunson bu ay Türk mahkemesinde terör ve casusluk suçlamalarını reddetti.

SEBEBİ S-400 MÜ?

Ayrıca, Aralık ayında Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşması da rahatsız ediyor. Türkiye'nin S-400 kararının ardından ABD'nin misilleme olarak F-35 teslimatının durdurulmasını istediği de konuşuluyor.

Önergede NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 yerden-havaya füze bataryaları alma kararı da eleştiriliyor. Shaheen'in ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rus füzeleri satın alma girişiminin Amerikan yasalarına aykırı olduğu iddia edildi.

Senator Shaheen, "F-35 uçakları ve teknolojisini, bu uçakları vurmak için tasarlanmış Rus hava savunma sistemini (S-400) satın alan bir ülkeye transfer etmek konusunda muazzam bir tereddüt var" dedi.

Son aylarda Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde Suriye'deki ABD politikası ve iki ülkedeki Türk ve ABD vatandaşlarına karşı bir dizi yasal dava da dahil olmak üzere gerilim yaşanıyor.

ENGELLENİRSE MİSİLLEME YAPILACAK

Sınırları boyunca Irak ve Suriye'de yaşanan çatışmalar ile terör örgütlerinin saldırılarına karşı koymak için bu sistemleri satın almak isteyen Türkiye, F-35 uçaklarını alması engellenirse, buna karşı misilleme yapacağını açıklamıştı.

Türkiye, ABD'nin silah satışını durdurma yasasını yürürlüğe koyması halinde misilleme yapacağını söylemişti.

100'den fazla F-35 jeti satın almayı planlayan Türkiye, Washington'la Patriot füzelerinin satın alınması hakkında görüşmelerde bulundu.

Ulusal savunma yetki yasasının (NDAA) Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen farklı versiyonlarının uzlaştırılmasından sonra, ortaya çıkan nihai metin iki mecliste de ayrı ayrı oylanacak.