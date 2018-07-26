ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Rahip Andrew Brunson, ev hapsine karar verilmesinin ardından İzmir Buca F tipi Kırıklar Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkmış ve İzmir Kahramanlar'daki evine getirilmişti.

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Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 24 saat geçmesiyle de ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Andrew Brunson'u evinde ziyaret etti.

Kosnett, yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yaparak, "Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama gibi bunu memnuniyetle karşılıyoruz; ancak bu geçici bir adımdır. Andrew serbest kalana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amerikan diplomatik misyonunda çalışan haksız yere tutulan Türk vatandaşlarının da serbest bırakılana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.