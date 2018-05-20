İngiliz asıllı ABD'li oryantalist tarihçi Bernard Lewis, hayatını kaybetti. İslam tarihi, Orta-doğu ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzman olan Lewis, Neo-conların da fikir babalarından biriydi.

BERNARD LEWIS KİMDİR?

Bernard Lewis (d. 31 Mayıs 1916, Londra, İngiltere), Amerikalı tarihçi. Princeton Üniversitesi'nde profesörlük yapan Lewis, islam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzmanlaşmıştı. Bernard Lewis, Ortadoğu hakkında uzmanlaşmış batılı uzmanlar arasında en çok okunan yazarlardan biriydi. Yahudi kökenli olan tarihçi, George W. Bush'un danışmanlığını yapmıştı.