Irak’ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin ardından Bağdat’ta bir dizi temaslarda bulunan ABD Başkanı Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

"KÜRTLER OLMADAN YENİ HÜKÜMETİN BAŞARILI OLMASI ZOR"

IKBY’nin geçen yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu ardından ilk kez Barzani ile görüşen McGurk, Kürtler olmadan yeni hükümetin başarılı olmasının zor olduğunu söyledi. Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Trump’ın özel temsilcisi seçimleri kazanan Barzani’yi kutlayarak IKBY’nin Irak siyasi denkleminde etkin ve güçlü olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Görüşmeye ilişkin bildiride, her iki tarafın ülkede istikrarın sağlanması için Kürtlerin siyasi süreçte etkin rol oynaması gerektiği vurgulandı.

Eski başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) seçimlerde 25 - 28 sandalye kazandığını açıklamıştı.