ABD ile ilişkiler 2005 yılında en üst düzeyde idi. Erdoğan hükümeti işe hızlı girmiş, AB yolundaki adımlar için çok sayıda yasa çıkarmıştı. Gayrimüslimler ile ilgili kararlar sınırlarımızın dışında alkışlanmıştı. Türkiye "Stratejik Müttefik"ti. Stratejik Müttefiklik şu anlama geliyor: İsrail gibi her konuda Türkiye ile müttefikiz. O dönem George W. Bush vardı. Erdoğan - Bush görüşmesinde BOP'ta (Büyük Ortadoğu Projesi) anlaşma sağlanmıştı. Bu bilgi seviyenin neden yüksek olduğunu en net anlatan projedir.

2007 yılında yine Bush döneminde ABD - Türkiye ilişkisi "Stratejik Ortaklık" olarak tanımlandı. Yani erozyona uğradı. BOP sisteme enterge edilemediği için seviye düştü.

2010 yılında ise Obama döneminde "Model Ortak"lık dönemine geçildi. "Model Ortak"lık özellikle Afganistan'a örnek olsun diye tanıtıldı."Stratejik Ortak" ve "Model Ortak" sözcük olarak daha kapsamlı görünüyor; ama diplomasi dilinde öyle değil. ABD önce belli konularda Türkiye ile stratejik ortaklık yapma dönemine girdi. Sonra model ortaklıkla kapsam daraltıldı.

Ve son açıklama: Hiçbir ifade yok. Zorlama yanıtlar geliyor. Sorular da zaten Türkiye değil, Erdoğan öne çıkıyor. Diplomasinin iki kelimeyle anlatmaya çalıştığı dilin şifresi bu.