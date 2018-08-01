DIŞİŞLERİ: KARŞILIĞI VERİLECEKTİR

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir"

ÇAVUŞOĞLU'NDEN TEPKİ: KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ABD’ye tepki gösterdi. Çavuşoğlu mesajında "ABD'nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" dedi.

FUAT OKTAY VE HULUSİ AKAR DAN SERT YANIT

ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Asla boyun eğmeyiz" derken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!" ifadesini kullandı.

Oktay ve Akar, ABD'den gelen açıklamaya tepki gösterdi.

Oktay, "Asla boyun eğmeyiz" derken, "#buyaptırımtürkiyeyedir" etiketini de mesajına ekledi.

Hulusi Akar, açıklamasında "ABD’nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir" ifadelerini kullandı."

ABDULHAMİT GÜL: ABD'DE TEK KURUŞ PARAM YOKTUR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakkında yaptırım kararı uygulayacağını açıklayan ABD'ye yanıt verdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım" dedi.

Bu haberi de okudular Beyaz Saray'dan skandal yaptırım açıklaması