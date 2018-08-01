ABD'nin ticari ham petrol stokları yükseldi
Ülkenin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 3,8 milyon varil artış kaydetti. ABD'nin ham petrol üretimi, son 29 haftada 3'üncü kez düşüş gösterdi. ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yükseldi
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,8 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 408,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 6,1 milyon varil düşüş göstermişti.
BENZİN STOKLARI AZALMIŞTI
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.
ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) düşüşle 231 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,3 milyon varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 2,3 milyon varil azalış göstermişti.