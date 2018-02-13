Abdülhamid'le ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi açıldı

SERGİ ÖZEL KOLEKSİYONDAN HAZIRLANDI

'GÜN IŞIĞINA ÇIKMAMIŞ ONLARCA ESER VAR'

FARKLI BAŞKENTLERDE SERGİLER AÇILACAK

TEMATİK VE KRONOLOJİK SIRALAMAYLA ANLATILIYOR

Mine Bozkurt

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, "Abdülhamid Han 100. Yıl Anma Sergisi"ni tarih ve sanatseverlerle buluşturdu.Açılış etkinliğinde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, tarihte yaşananların iyisiyle kötüsüyle Türk milletine ait olduğunu ifade etti.Türk tarihinde utanılacak şeylerin yer almadığına işaret eden Şahin, "Bu millet gittiği yere adalet, hakkaniyet, düzen ve barış götürmeye kendini adamıştır. Çünkü beklenti dünyevi değildir çoğu zaman. Beklenti daha çok maveradır, ötelerin ötesindedir ve uhrevidir. Onun için bildiğimiz emperyal düşünce, Osmanlı'da da Selçuklu'da da daha önceki tarihlerimizde de bizim milletlerimizde yer bulmamıştır." diye konuştu.Şahin, Osmanlı'nın son dönemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu millet esaret görmesin, mağdur olmasın diye 33 yıl boyunca gecesini gündüzüne katan ama sonunda maalesef gadre uğrayan bir padişahın (vefatının) 100. yıl dönümündeyiz. Allah ona rahmet eylesin. Bugün ona bir vefa olarak Nejat Bey kendi özel koleksiyonundan çok güzel bir sergi hazırlamış ve sizlerin, bizlerin ziyaretine açmıştır. Bunun çok önemli olduğunu ve tüm İstanbulluların hatta diğer şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da bu güzellikleri, bu nadide eserleri görmesinde çok büyük bir fayda görüyorum."Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, yaptığı açıklamada, özellikle 2. Abdülhamid Han'ın şahsına ait bir çok eserin müze envanterinde yer aldığını dile getirdi.Çuhadaroğlu, o döneme ait yüzlerce eserin de ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, "Sanırım şu ana kadar (2.) Abdülhamid'le ilgili yapılan en geniş kapsamlı sergi oluyor bu. Çünkü bir ay sürecek bu sergi alanında 500'e yakın eser sergileniyor. Abdülhamid Han 34 yaşında 34. padişah olarak 33 sene bu ülkenin en önemli, en kritik dönemine imza atmış, padişahlık yapmış biri olarak çok önemli bir kişi. O açıdan tarihe olan ilgi ve alakanın artırılması ve geçmişimizi, tarihimizi çok daha iyi öğrenip anlayabilmemiz için böyle bir sergi açma kararı aldık." ifadelerini kullandı.Müzeyi dünya çapında tanıtmayı amaçladıklarını ve 2. Abdülhamid'in en kapsamlı canlandırmasını da sergiye özel olarak hazırladıklarını vurgulayan Çuhadaroğlu, şöyle devam etti:"Bu sergide Abdülhamid Han'a ait daha önce gün ışığına çıkmamış onlarca eser var. Silahlar, kılıçlar, tabancalar, apoletler, ona hediye edilmiş çok ilginç eserler var. Ayrıca Abdülhamid'in babası Abdülmecid, amcası Abdülaziz Han'a ait olan eşyaları sergiliyoruz. Çünkü Abdülhamid Han'ı anlayabilmemiz için önceki dönemlere de bakmamız lazım. Onun için hem öncesini hem Abdülhamid Han'ı hem sonrasını içeren çok geniş kapsamlı bir sergi oluyor."Nejat Çuhadaroğlu, 30 senelik bir birikimin Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ne yansıdığını aktararak, "(Eserleri) Hem yurtiçi hem yurtdışındaki özel koleksiyonerlerden, müzayedelerden topluyorum. Bir kısmı yurtdışına kaçmış eserleri alıp getiriyorum veya kaçmak üzere olanları önleyip almış, Türk tarih ve kültürüne kazandırmış oluyorum. Bu açıdan da Hisart Müzesi ciddi bir misyon üstlenmiş oluyor. Çünkü maalesef yurtdışına kaçan, kaçmakta olan hala çok tarihi eserimiz var." şeklinde konuştu.Müzedeki bütün eserlerin gerçek olduğunun altını çizen Çuhadaroğlu, yurtiçinde ve özellikle belli başlı ülkelerin başkentlerinde olmak üzere yurtdışında sergiler açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.Nejat Çuhadaroğlu'nun tamamen kendi imkanlarıyla oluşturduğu ve farklılığıyla dikkati çeken müzede, Selçuklu dönemi ile başlayan, Osmanlı'da 1453 İstanbul'un Fethi ile devam eden ve Cumhuriyet dönemine uzanan geniş bir yelpazede eserler yer alıyor.Pazartesi hariç her gün açık olan sergi, 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.