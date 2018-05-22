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  • Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu: Mescid-i Aksa’da İsrail ve Ürdün askeriyle tartıştık

Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu: Mescid-i Aksa’da İsrail ve Ürdün askeriyle tartıştık

Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ın torunları Orhan Osmanoğlu ve Nilhan Osmanoğlu, Miraç Kandili’nde ziyaret ettikleri Mescid-i Aksa’da İsrail ve Ürdün askerleriyle yaşadıkları tartışmayı anlattı

22 Mayıs 2018, Salı 15:16 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 15:41
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Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Orhan ve Nilhan  Osmanoğlu, Esenler Belediyesi’nce düzenlenen Ramazan Sohbetleri’ne katıldı. Sultan 2. Abdülhamit Han’ın torunları Orhan Osmanoğlu ve Nilhan Osmanoğlu, katıldığı programda Abdülhamit Han’ın Filistin ve Kudüs davasını anlattı.

Programın yönetimini gerçekleştiren televizyon programcısı Bekir  Develi’nin sorularını yanıtlayan Orhan Osmanoğlu, dedesi Abdulhamit’in "Kırmızı  çizgim" dediği Kudüs davasının anlam ve önemine dikkati çekti. Geçtiğimiz Miraç Kandili’nde ziyaret ettikleri Mescid-i Aksa’da İsrail  ve Ürdün askerleriyle yaşadıklar tartışmayı aktaran Osmanoğlu, şu ifadeleri  kullandı:

"Miraç Kandili’nde Kudüs’te, Mescid-i Aksa’daydık. Orayı dolduran  sadece biz Türkler’dik. Eğer biz gitmezsek Mescid-i Aksa sahipsiz kalacak.  Mescid-i Aksa’da, Diyanet’ten bir hocamız ve 50 kişilik bir grup kaldı, sohbet  ediliyordu. Kapının dışına çıktım. Ürdünlü askerler, ’Derhal burayı boşaltmanız  lazım’ dedi ve elektrikleri kapattı. Sabah namazına kadar orada kalma niyetimiz vardı ama ibadetimize engel oldular. İtiraz ettim, tekrar açtılar ve biz ağırdan  alınca tekrar ışıkları söndürdüler. Dışarıya çıkarken Ürdün polisi geldi, son  açılan bir kapı vardı ve bunu kapatmak istedi. Adamın elini ittim, kapıyı çektim,  ’Bu kapıyı kapatacaksa bir Osmanoğlu kapatacaktır. Bir gün bu kapıyı açacak olan  Osmanoğlu ve kapatacak olan Osmanoğlu olacak’ dedim. İlla kandan olması şart değil, candan olan torunları gelecek oraya inşallah."

"KUDÜS ABDÜLHAMİT HAN'IN KIRMIZI ÇİZGİSİYDİ"

 Aynı olay üzerine düşüncelerini aktaran Nilhan Osmanoğlu da İsrail ve  Ürdün askerlerinin, ibadetlerine engel olmaya çalıştıklarını belirterek, "Daha  önce defalarca Kudüs’e gittik, ilk kıblemizi sahipsiz bırakmamalıyız. Oradaki  insanların öyle bir bekleyişi ve özlemi var ki, sadece ’Bizi siz  kurtarabilirsiniz, burayı yalnız bırakmayın’ diyorlar. Gittiğinizde bu tür  şeylerle karşılaşıyorsunuz, sinirleriniz bozuluyor ama ’Tekrar gideceğim, tekrar  direneceğim’ hissiyatı oluşuyor. Bir giden zaten bir daha gidiyor ve kendi  mahallenizde dolaşıyormuş gibi hissediyorsunuz çünkü Kudüs sizin, Filistin sizin. Oralarda dolaştığınız zaman ’benim’ diyorsunuz, bunu hissediyorsunuz." ifadesini kullandı.

 Nilhan Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Sultan Abdülhamit Han’ın en büyük davası Filistin’di, Kudüs’tü,  Filistin’i vermemekti. Abdülhamit Han öngörülüydü ve orada bir Yahudi devletinin  kurulacağını biliyordu, önlemleri hep bu yüzdendi ve bedeller ödedi. Darbeyle  defalarca indirilmeye çalışıldı çünkü Kudüs kırmızı çizgisiydi. Evet, bazı devlet  politikalarında tavizkar olduğunu görüyorsunuz, bu kendi ilmi siyasetidir ama  Filistin ve Kudüs konusunda hiçbir zaman taviz vermediğini görüyoruz Sultan’ın. O  yüzden onu anlamaya buradan başlamamız lazım" dedi.

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