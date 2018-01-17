15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Abdulkadir Selvi: Afrin'e mi yoksa savaşı mı giriyoruz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye Afrin’e operasyona her an başlayabiliriz” diyerek, terör örgütü PYD’ye destek veren Amerika’ya mesaj göndermişti. Türk ordusunun Hatay sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı dün de devam etti. Hürriyet yazarı Abdukadir Selvi yazdı: Afrin'e mi yoksa savaşı mı giriyoruz?

Abdulkadir Selvi: Afrin'e mi yoksa savaşı mı giriyoruz?
Hürriyet yazarı Abdukadir Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

AFRİN’e mi yoksa savaşa mı giriyoruz? Savaşa değil ama Afrin’e giriyoruz. Operasyon ne zaman? Bir gece. Ama hangi gece olduğu müzakerelerin sonuçlanmasına bağlı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın NATO toplantısı için bulunduğu Brüksel’den dönmesi gerekiyordu. Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile önemli bir görüşme yaptı. Akar’ın Brüksel’deki temasları ve gelinen son aşama bugün yapılacak MGK’da masaya yatırılacak. Önemli bir nokta daha, operasyonun düğmesine basılması için Rusya ile müzakerelerin olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak tarihinde Elazığ’da, Afrin’e yapılacak operasyonun sinyalini vermiş, “Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” demişti. Bu sürenin dolmasına az bir zaman kaldı.

Peki ne bekleniyor? Ne beklendiğinin şifresini Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Meclis’te verdi. “Putin ile iki-üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor”dedi. Afrin operasyonu iki aşamalı olarak planlanıyor.

Afrin’deki YPG mevzileri ve kontrol noktaları tespit edilmiş durumda. İHA’lardan alınan yeni görüntülerle, hedefler sürekli olarak güncelleniyor. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vuracak. Sınırdan topçu atışı ve karadan karaya füzelerle YPG’ye ait hedefler etkisiz hale getirilecek. Yoğun hava operasyonlarının en az 6-7 gün sürmesi bekleniyor.


SAVAŞ UÇAKLARI


Savaş uçakları tarafından hedefler imha edildikten sonra ÖSO ile Özel Kuvvetler’in Afrin’e girmesi planlanıyor. Bu aşamada cevap verilmesi gereken kritik bir soru var. Afrin operasyonunda Suriye hava sahası açılacak mı, Hava Kuvvetleri’ni kullanabilecek miyiz?

Hava Kuvvetleri, operasyonun olmazsa olmazı olarak gösteriliyor. El Bab’da ve Fırat Kalkanı operasyonunda savaş uçakları çok etkili oldu. Afrin’de Hava Kuvvetleri’nin kullanılması için Rusya ile müzakereler sürüyor. En az 15-20 gün hava sahasını kullanmak istiyoruz. Hava sahasının açılması, Suriye hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılması ve Minnak Hava Üssü nedeniyle Rusya ile koordinasyon önemli.
İki nokta üzerinde duruluyor.

1- İlk aşamada sınırımızdan 6 kilometre derinliğe kadar inip güvenlik kuşağı oluşturulacak. Hava operasyonlarının sürdüğü sırada öncü birlikler operasyonel birliklerin güvenliğini sağlayacak.

2- Operasyon Afrin’in kuzeyinden başlayıp içlere doğru ilerleyecek.Türkiye, Afrin’e Fırat Kalkanı ve El Bab deneyimleri ışığında hazırlanıyor. Afrin operasyonuyla ilgili bilinmesi gereken birkaç nokta var. Afrin’de Amerikalıların özel yetişmiş bir birliğinin bulunduğu söyleniyor. Son dönemlerde tahliye edildiği yönünde bilgiler var ama net değil.


PSİKOLOJİK SAVAŞ


ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon’un, “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içinde değil” açıklaması, Pentegon’un Afrin operasyonuna yeşil ışığı olarak değerlendirildi. Ama asıl önemli görüşme Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından, NATO zirvesinde ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’la yapıldı.


ABD, YPG’ye 4 bin 900 TIR silah sevkıyatı yapmıştı. İstihbarat kaynakları bu silahların bir bölümünün terör örgütü tarafından Afrin’e aktarıldığını tespit etti. ABD’nin verdiği silahlar arasında karadan havaya füzelerin yer aldığı söyleniyor.

ABD’nin telkinleriyle olsa gerek YPG’nin Türkiye sınırından şehir içine doğru çekilmeye başladığı anlaşılıyor. Afrin’de hendekler kazıp meskûn mahallerde tüneller yapan terör örgütü şehir savaşına hazırlanıyor.


Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin operasyonu için ha girdik ha gireceğiz şeklindeki açıklamaları tam olarak anlaşılamadı. Erdoğan konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz. Erdoğan aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor.

Afrin'de göç başladıAfrin'de göç başladı
Sınıra askeri sevkiyat yapıldıSınıra askeri sevkiyat yapıldı
Afrin'de göç başladıAfrin'de göç başladı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bakan Faruk Özlü'den cam filmi açıklaması

Bakan Faruk Özlü'den cam filmi açıklaması
Batman'da muhtarın Medeni Kanun'la halayı!

Batman'da muhtarın Medeni Kanun'la halayı!
Eşi ile aşk yaşadığını öğrendi, arkadaşını uyurken vurdu

Eşi ile aşk yaşadığını öğrendi, arkadaşını uyurken vurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama
İzmir'de sedyeden hasta düşürme iddiasına soruşturma

İzmir'de sedyeden hasta düşürme iddiasına soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare dizisinin tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare dizisinin tanıtımına katıldı
Kudüs direnişinin sembolü Fevzi El-Cuneydi Türkiye'de

Kudüs direnişinin sembolü Fevzi El-Cuneydi Türkiye'de
Çavuşoğlu, Kore Yarımadası ile ilgili toplantıya katıldı

Çavuşoğlu, Kore Yarımadası ile ilgili toplantıya katıldı
Kayseri'de AVM duman altında kaldı

Kayseri'de AVM duman altında kaldı
YÖK’ten 10 üniversiteye ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’

YÖK’ten 10 üniversiteye ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’
Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti