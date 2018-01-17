Abdulkadir Selvi: Afrin'e mi yoksa savaşı mı giriyoruz?



SAVAŞ UÇAKLARI



PSİKOLOJİK SAVAŞ

Afrin'de göç başladı

Sınıra askeri sevkiyat yapıldı

Afrin'de göç başladı

İdil Janet Demiray

Hürriyet yazarı Abdukadir Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:AFRİN’e mi yoksa savaşa mı giriyoruz? Savaşa değil ama Afrin’e giriyoruz. Operasyon ne zaman? Bir gece. Ama hangi gece olduğu müzakerelerin sonuçlanmasına bağlı.Genelkurmay Başkanı’ın NATO toplantısı için bulunduğu Brüksel’den dönmesi gerekiyordu., ABD Genelkurmay Başkanıile önemli bir görüşme yaptı.’ın Brüksel’deki temasları ve gelinen son aşama bugün yapılacak MGK’da masaya yatırılacak. Önemli bir nokta daha, operasyonun düğmesine basılması için Rusya ile müzakerelerin olumlu sonuçlanması gerekiyor.Cumhurbaşkanı, 13 Ocak tarihinde Elazığ’da, Afrin’e yapılacak operasyonun sinyalini vermiş,demişti. Bu sürenin dolmasına az bir zaman kaldı.Peki ne bekleniyor? Ne beklendiğinin şifresini Cumhurbaşkanıdün Meclis’te verdi.dedi. Afrin operasyonu iki aşamalı olarak planlanıyor.Afrin’deki YPG mevzileri ve kontrol noktaları tespit edilmiş durumda. İHA’lardan alınan yeni görüntülerle, hedefler sürekli olarak güncelleniyor. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vuracak. Sınırdan topçu atışı ve karadan karaya füzelerle YPG’ye ait hedefler etkisiz hale getirilecek. Yoğun hava operasyonlarının en az 6-7 gün sürmesi bekleniyor.Savaş uçakları tarafından hedefler imha edildikten sonra ÖSO ile Özel Kuvvetler’in Afrin’e girmesi planlanıyor. Bu aşamada cevap verilmesi gereken kritik bir soru var. Afrin operasyonunda Suriye hava sahası açılacak mı, Hava Kuvvetleri’ni kullanabilecek miyiz?Hava Kuvvetleri, operasyonun olmazsa olmazı olarak gösteriliyor. El Bab’da ve Fırat Kalkanı operasyonunda savaş uçakları çok etkili oldu. Afrin’de Hava Kuvvetleri’nin kullanılması için Rusya ile müzakereler sürüyor. En az 15-20 gün hava sahasını kullanmak istiyoruz. Hava sahasının açılması, Suriye hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılması ve Minnak Hava Üssü nedeniyle Rusya ile koordinasyon önemli.İki nokta üzerinde duruluyor.1- İlk aşamada sınırımızdan 6 kilometre derinliğe kadar inip güvenlik kuşağı oluşturulacak. Hava operasyonlarının sürdüğü sırada öncü birlikler operasyonel birliklerin güvenliğini sağlayacak.2- Operasyon Afrin’in kuzeyinden başlayıp içlere doğru ilerleyecek.Türkiye, Afrin’e Fırat Kalkanı ve El Bab deneyimleri ışığında hazırlanıyor. Afrin operasyonuyla ilgili bilinmesi gereken birkaç nokta var. Afrin’de Amerikalıların özel yetişmiş bir birliğinin bulunduğu söyleniyor. Son dönemlerde tahliye edildiği yönünde bilgiler var ama net değil.ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay’un,açıklaması, Pentegon’un Afrin operasyonuna yeşil ışığı olarak değerlendirildi. Ama asıl önemli görüşme Genelkurmay Başkanıtarafından, NATO zirvesinde ABD Genelkurmay Başkanı’la yapıldı.ABD, YPG’ye 4 bin 900 TIR silah sevkıyatı yapmıştı. İstihbarat kaynakları bu silahların bir bölümünün terör örgütü tarafından Afrin’e aktarıldığını tespit etti. ABD’nin verdiği silahlar arasında karadan havaya füzelerin yer aldığı söyleniyor.ABD’nin telkinleriyle olsa gerek YPG’nin Türkiye sınırından şehir içine doğru çekilmeye başladığı anlaşılıyor. Afrin’de hendekler kazıp meskûn mahallerde tüneller yapan terör örgütü şehir savaşına hazırlanıyor.Bu arada Cumhurbaşkanı’ın Afrin operasyonu için ha girdik ha gireceğiz şeklindeki açıklamaları tam olarak anlaşılamadı.konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz.aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor.