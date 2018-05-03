Abdulkadir Selvi: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim?



KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ



ADAYLARIN DURUMU

İdil Janet Demiray

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı konusundaki trafik borsayı geçti.Yazıyadiye başlayıpdiye bitirebilirsiniz. Ama yetmez.diye paragraf açıp,diye tamamlayabilirsiniz. Siz siz olun Kuzey Kore ile Güney Kore’nin birleşip birleşmeyeceği konusunda bir iddiaya girin ama CHP’nin cumhurbaşkanı adayı konusunda iddiaya girmeyin.’nun ince eleyip sık dokuması partide dalgalanmaya neden oluyor. Ama CHP Lideri ince bir taktik uyguluyor.1- Milletvekillerinin, il başkanlarının, PM üyelerinin ve eski genel başkan’ın eğilimini tespit ederek, sorumluluğu paylaşıyor.2- Kimin neden aday olamayacağını hem parti tabanına hem kamuoyuna gösteriyor.3- Adayını saklamayı başarıyor, yıpranmasının önüne geçiyor.Böylece kendi adayını çıkardığı zaman kimsenin itirazının kalmasını istemiyor.11. Cumhurbaşkanı’ün ortak adaylığı gündemde olduğu sırada’nun oyun planı farklıydı. AK Parti-MHP tabanından da oy alabileceğini düşündüğü için’ü ortak aday yapmak istiyordu.’ün kaderinideğiştirdi., kendisinin’den daha fazla oy alacağını iddia ederek adaylığını geri çekmedi. Böyleceformülü suya düştü., bunun üzerine ayrı bir stratejiye yöneldi., şimdi CHP seçmenini sandığa taşıyacak bir isim üzerine yoğunlaştı. O nedenle CHP’li bir aday olacağı kesinleşti. Eğer AK Parti’den oy alacak birisini düşünse’in şansı artardı ama CHP tabanını dikkate alınca oklar’yi göstermeye başladı.CHP’deki son duruma gelince,olursa’nin bir grup milletvekiliyle birlikte sert tepki göstereceği söyleniyor.’nin aday olması durumunda MYK üyelerinin bundan rahatsız olacağı ifade ediliyor.ismini’nun ziyareti sırasında’ın gündeme getirdiği söylentiler arasında., 2007 yılında da AK Parti’ye’i önerdiği için bu bir çıkarım da olabilir. Bu arada il başkanlarıyla yapılan temayül yoklamasında’nin önde çıktığını hatırlatmakta fayda var.’in ise seçim kampanyasını yürütmek üzere bir ekip oluşturduğu bile söyleniyor. Hatta’in,dediği kişininolduğu söyleniyor. Ancak Eskişehir’i kaybetme endişesi’in yeniden düşünülmesine neden oldu.’nun, cumhurbaşkanı adayını tarif ederken ekonomiyi bilecek demesi gözleriile birlikte genel başkan yardımcısı’a çevirmişti., 10 gün önce’le görüşmüş.’la konuştum,demekle yetindi.CHP’nin adayı çok önemli. Çünkü aynı zamanda’in şansını belirleyecek.Ege ve Trakya başta olmak üzere CHP’nin kadın seçmenlerinin’e kayma ihtimali söz konusu., cumhurbaşkanı adayını tarif ederken arkasında bir başarı hikâyesi olacak, ülkeyi kutuplaştırmayacak gibi kriterler ortaya koymuştu ya, dün buna bir yenisi daha eklendi. CHP’nin yayın organı olan Halk TV’de gözükmek. Her şeyi anladım ama bunu anlamadım. Halk TV’ye programcı mı arıyoruz, yoksa Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı adayı mı?Cuma günü saat 10.00’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. CHP’den bir adayın çıkacağı ve gerçekten de sürpriz olacağı söyleniyor. CHP Grup Başkanvekili, çıldırtacak bir aday olacağını söylemişti.’nun ise CHP’li bir aday çıkarma konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor. Son 24 saate girerkenismi ön planda gözüküyordu ama CHP bu belli olmaz.